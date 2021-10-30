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نادي سباقات الخيل يقيم سباقه الـ36 على كأسي إمارة نجران ووزارة الداخلية

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نادي سباقات الخيل يقيم سباقه الـ36 على كأسي إمارة نجران ووزارة الداخلية

أقام نادي سباقات الخيل حفله الـ36 اليوم، بميدان الملك عبدالعزيز بمدينة الرياض.

وتكوَّن الحفل من 11 شوطًا، بينها شوطان رئيسان "العاشر والحادي عشر" على كأسي إمارة منطقة نجران ووزارة الداخلية "الفئة الثالثة".

وسلَّم وكيل إمارة منطقة نجران المكلّف حسن العذيقي كأس الإمارة لمالك الفرس "قحوم" لمحمد بن شبيب أبواثنين بفوزها في الشوط العاشر المخصص للكأس.

كما سلّم وكيل وزارة الداخلية لشؤون المناطق خالد أبونيان كأس الوزارة "الفئة الثالثة" لإسطبل أبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز بعد فوز الجواد "مايهمه" بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر المخصص للكأس.

نادي سباقات الخيل يقيم سباقه الـ36 على كأسي إمارة نجران ووزارة الداخلية

نادي سباقات الخيل يقيم سباقه الـ36 على كأسي إمارة نجران ووزارة الداخلية

نادي سباقات الخيل يقيم سباقه الـ36 على كأسي إمارة نجران ووزارة الداخلية

نادي سباقات الخيل يقيم سباقه الـ36 على كأسي إمارة نجران ووزارة الداخلية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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