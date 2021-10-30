لجنة الاستئناف تقرّر عدم منح الرخصة الآسيوية لفريقي الاتحاد والنصر

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انعقد مساء اليوم السبت، اجتماع لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري السعودي للمحترفين، برئاسة رياض القنية وعضوية أحمد بن حموض، سليمان الحسين والدكتور صالح الحارثي وبحضور مقرر اللجنة عبدالله العتيبي، وذلك للنظر فيما يلي:

- الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بتاريخ 23 /10 / 2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة الصادر بتاريخ 20 /10 / 2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21 /10 /2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م).

- الاستئناف المقدم من نادي النصر بتاريخ 23 /10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة بتاريخ 20 /10 /2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021 / 2022م).

وبعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحًا تفصيليًا لأسباب الرفض المستندة إلى عدم استيفاء المعايير الإلزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م) -المصادق عليها من قِبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26 / 4 /2021م-، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من كلا الناديين خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقًا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي:

• قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

• قبول استئناف نادي النصر من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.​رابطة الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفين