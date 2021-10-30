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مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم بشبرا الخيمة

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مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم بشبرا الخيمة مصرع شخص وإصابة 2 في تصادم بشبرا الخيمة

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لقى شخص مصرعه وأصيب إثنين آخرين في تصادم سيارة نقل بأخرى ميكروباص كانت متوقفة لتحميل أحد الركاب بمنطقة كوبرى مسطرد دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد احمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة يفيد ورود بلاغ من عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم ووجود متوفى ومصابين أعلى الطريق الدائرى بمنطقة كوبرى مسطرد اتجاه الجيزة.


على الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين أنه أثناء سير سيارة نقل ثقيل بالمقطورة محملة بكمر حديد أعلى الطريق الدائرى بموقع الحادث، قيادة «ف ش م» فوجئ بسيارة ميكروباص رقم «ر ط د 7649»، قيادة م ح ع«، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، متوقفة على جانب الطريق لتحميل أحد الركاب، فلم يتمكن من مفاداتها واصطدم بها من الخلف.

أسفر الحادث عن مصرع أحد الأشخاص من الركاب بالسيارة الميكروباص «و إع»، 40 سنة، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكسر بقاع الجمجمة، وإصابة «م ا إ»، 52 سنة سائق، باشتباه كسر بالأضلاع، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى قليوب التخصصى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق

المصرى اليوم

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