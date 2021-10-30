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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

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تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي تعرف على تشكيل الأهلي المتوقع أمام البنك الأهلي

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يستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره البنك الأهلي مساء الأحد ضمن الجولة الثانية من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

وحقق الأهلي فوزاً كبيراً في المباراة الأولى على حساب نظيره الإسماعيلي برباعية نظيفة ، وبدوره حقق البنك الأهلي الفوز بثلاثية على طلائع الجيش في بداية رحلة الموسم الجديد.

وحذر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني لاعبي الأهلي من المنافس وطالب بضرورة الحذر وتقديم مباراة قوية على الصعيدين الدفاعي والهجومي من أجل تحقيق الفوز.

ووفقاً لتدريبات الفريق الأخيرة من المنتظر أن يخوض بيتسو موسيماني المباراة بتشكيلة تضم:

في حراسة المرمى: علي لطفي.

في خط الدفاع: علي معلول وأيمن أشرف وبدر بانون وأكرم توفيق.

في خط الوسط: عمرو السولية وحمدي فتحي ومحمد مجدي أفشة.

في خط الهجوم: لويس ميكيسوني ومحمد شريف وبيرسي تاو.

المصرى اليوم

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