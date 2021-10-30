إنبي يهزم المقاولون العرب «3-2» في مباراة مثيرة بالدوري المصري الممتاز

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حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي فوزًا ثمينًا على حساب نظيره المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم السبت 30-10-2021 على ملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2021-2022.

تقدم إنبي مبكرا في الدقيقة 6 عن طريق النيجيري جون ايبوكا الذي عاد وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 56 من ركلة جزاء، فيما سجل مواطنه دينو بيتر الهدف الثالث في الدقيقة 70.

وحاول المقاولون العرب العودة في نتيجة المباراة وبالفعل سجل محمد سمير الهدف الأول في الدقيقة 84 من ركلة جزاء، وقلص محمد سالم النتيجة بتسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 90+7، ولكن الوقت لم يسعف المقاولون العرب في إدراك التعادل لتنتهي المباراة بفوز إنبي 3-2.

بهذا الفوز سجل إنبي أول 3 نقاط في رصيده واحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري المصري، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 3 نقاط ويتواجد في المركز السادس.

ولمشاهدة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مباريات اليوم السبت 30-10-2021 اضغط هنــــــا