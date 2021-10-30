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قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن التعدي على الأراضي الزراعية والمجاري المائية يشكل خطرا عند حدوث السيول.

وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، إن هناك مخالفات لم تستطع الدولة، ولكن هذه المخالفات مرصودة ومكتوبة، ولو طال الزمن يسأتي اليوم الذي تزال فيها تلك المخالفات.

وتابع: «في مباني بقالها 20 سنة، وأصحابها بيحاولوا ياخدوا تراخيص، لكن بيتم الرفض، الكل جاي عليه الدور أنت بتتكلم على أرواح ناس ومستقبل للبلد، والحمد لله نقوم بإزالة التعديات القديمة، والسيطرة على المخالفات الجديدة، والناس دلوقتى بيراقبوا وبيبعتوا استغاثات بالخالفات وبالصور، والمواطنين أصبح عندهم روح المشاركة ومساعدة الوزارة بالابلاغ عن المخالفات».

وعن أزمة سد النهضة، قال: «لن تسمح بنقص كوباية مياه من حصة مصر، ومؤسسات الدولة كلها تعمل في هذا الملف».