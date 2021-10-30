قلق في برشلونة .. إصابة نجم الفريق من جديد

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ضربت صدمة جديدة فريق برشلونة خلال مباراته مع فريق ديبورتيفو الافيس ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر بطولة الدوري الإسباني.

وتعرض مهاجم فريق برشلونة المخضرم سيرجيو أجويرو للإصابة قبل دقائق من نهاية الشوط الأول وغادر ملعب المباراة في الدقيقة 41.

وجاءت إصابة سيرجيو أجويرو بعد التحام هوائي مع أحد لاعبي فريق ألافيس، ووفقاً لتقارير في المواقع الرياضية الإسبانية فقد شعر اللاعب الأرجنتيني بدوار ولم يستطع استكمال المباراة.

ودفع سيرجي بارجوان المدير الفني المؤقت لفريق برشلونة، بالبرازيلي فيليبي كوتينيو بدلا من أجويرو في المباراة التي يقود فيها البارسا فنياً لأول مرة.

وكان بارجوان قد تولى تدريب فريق برشلونة بشكل مؤقت عقب إقالة الهولندي رونالد كومان من مهام منصبه بعد سلسلة من النتائج السلبية المتواضعة.