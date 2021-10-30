ضبط 54 قطعة حشيش و47 لفافة هيروين مع 3 أشخاص في سوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن اليوم ضباط قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج، من ضبط 3 أشخاص لإتجارهم في المخدرات بدائرة قسم أول مدينة سوهاج، وعثر بحوزتهم على 54 قطعة من مخدر الحشيش، و47 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من اللواء محمد زين، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية، بقيادة المقدم مصطفى رأفت الشندويلى، رئيس مباحث القسم، وبالتعاون مع ضباط وحدة مباحث قسم أول مدينة سوهاج، من ضبط كل من: مايكل. ر. ع «19 سنة- نقاش»، وفادى. م. س «18 سنة- عاطل»، ويقيمان بدائرة القسم، وبحوزتهما 54 قطعة من مخدر الحشيش يزنوا حوالى 100 جرام، و2 هاتف محمول، ومبلغ 350 جنيهاً، وضبط 47 لفافة لمسحوق الهيروين المخدر يزنوا حوالي 100 جرام، ومبلغ 250 جنيهاً، وهاتف محمول، بحوزة المتهم مصطفي. م. ي «25 سنة – عاطل» ومقيم بدائرة القسم، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، وتحرر بواقعتى الضبط المحضرين اللازمين، وتولت النيابة العامة التحقيق.