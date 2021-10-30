«أقارب مريضة كسروا ذراعه».. رئيس جامعة سوهاج يطمئن على طبيب بـ«بوكيه ورد وشيكولاته»

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زار اليوم الدكتور مصطفي عبدالخالق رئيس جامعة سوهاج، الطبيب الديب السيد محمد الديب، طبيب مقيم بقسم الباطنة العامة بالمستشفى الجامعي، وذلك للاطمئنان على حالته الصحيه بمنزله بقرية «بناويط» بدائرة مركز المراغة، بعد اعتداء أقارب مريضة عليه بعد وفاتها داخل المستشفى مما نتج عنه إصابته بكسر في الساعد الأيمن وكدمات متفرقه بالجسم.

وقدم رئيس الجامعة بوكيه ورد وشيكولاته للدكتور المصاب، مؤكداً وقوف الجامعة إلى جانبه ودعمها له، وأنه سيتم اتباع جميع الإجراءات القانونية التي تكفل حصول الطبيب على حقه، ومعاقبة المعتدين عليه، فضلا عن العمل على توفير الحماية لجميع الأطباء العاملين بالمستشفى.

وقال الدكتور الديب، إنه طبيب مقيم بقسم الباطنة رجال، وعندما سمع استغاثة من زميلته بقسم الباطنة سيدات لانقاذ حالة مريضة مصابة بالفشل الكلوى «70 سنة»، ذهب على الفور للمساعدة في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لها، وفوجئ بكسر زجاج الباب والتعدي عليه من مرافقي المريضة.

رافق رئيس الجامعة خلال الزيارة، الدكتور أسامة رشاد الشريف القائم بعمل عميد كلية الطب البشري، والدكتورة إيمان سلامه نائب مدير المستشفي الجامعي، وعدد من أعضاء هيئة التدريس.