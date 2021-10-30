وزير الخارجية اللبناني: لن نقطع علاقاتنا بالدول العربية الشقيقة التي سحبت سفراءها

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بو حبيب، في تصريحات لقناة «الجزيرة مباشر»، إن «واشنطن طلبت عدم استقالة ميقاتي وباريس تتمسك بالحكومة الحالية».

وأضاف أنه «لن نقبل أن يعمل لبنان ضد مصلحة السعودية وجميع المشكلات تحل بالحوار».

وتابع: «حزب الله لديه فائض قوة لكن كلمته ليست الوحيدة في لبنان، ولم يتصل بنا أحد من السعودية أو الإمارات أو البحرين بشأن الأزمة الحالية».

وأعلن وزير الخارجية اللبناني أنه «لن نقطع علاقاتنا بالدول العربية الشقيقة التي سحبت سفراءها».

وتحدث وزير الخارجية اللبناني، عبدالله بوحبيب، اليوم السبت، عن استقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، مؤكدا أنه «قرار يملكه وحده».

وأعرب بوحبيب، في تصريحات مع «قناة الميادين»، عن أملة في الخروج من الأزمة الراهنة، مؤكدا أن «هناك حلول تتبلور وستظهر نتائجها قريباً».

وكانت السعودية والبحرين والكويت أعلنوا مغادرة القائم بأعمال السفارة اللبنانية أراضيهم واستدعاء سفيرهم في بيروت، وذلك على خلفية تصريحات لوزير لبناني بشأن الحرب في اليمن.

وجاءت هذه التطورات في أعقاب ظهور تصريحات لوزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قال فيها إن جماعة «أنصار الله» التي يحاربها التحالف العربي بقيادة السعودية تدافع عن نفسها ضد «الاعتداءات»، واصفا الحرب في اليمن بالعبثية والتي يجب أن تتوقف.

وأعلن الرئيس اللبناني ميشال عون أن تلك التصريحات لا تمثل الدولة اللبنانية، في حين رفض قرداحي الاستقالة من منصبه أو الاعتذار.