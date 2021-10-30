«حماس» تطالب المجتمع الدولي بمعاقبة مندوب إسرائيل الأممي

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طالب المتحدث باسم حركة «حماس»، عبداللطيف القانوع، المجتمع الدولي باتخاذ خطوات «عقابية» بحق مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة جلعاد إردان، الذي قام بتمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان الأممي، يدين جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين.

وقال القانوع إن تمزيق جلعاد إردان التقرير يعكس السلوك المتبجح لدولة الاحتلال الصهيوني في تعاملها مع المؤسسات الدولية والأممية، وهو ما يتطلب ردعه واتخاذ خطوات عقابية بحقه.

وأقدم إردان على تمزيق تقرير لمجلس حقوق الإنسان، يدين جرائم إسرائيل بحق الفلسطينيين؛ بدعوى أنه «منحاز». وأدان التقريرالجرائم الإسرائيلية المرتكبة بحق الفلسطينيين، لا سيما في قطاع غزة.