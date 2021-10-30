محافظ الجيزة يطالب بزيادة بالوعات صرف الأمطار في الشوارع الخاضعة للتطوير

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تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أعمال تطوير شوارع البحر الأعظم والنيل السياحي ومراد بأحياء جنوب الجيزة والدقي والعجوزة للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال.

وجه محافظ الجيزة برفع مخلفات الأعمال والرتش أولا بأول من مواقع العمل مع سرعه إنهاء الأعمال المتبقية وزيادة الورديات والعمالة بما يحقق انجاز أكبر للأعمال .

كما كلف المحافظ رؤساء أحياء جنوب والدقي بالمتابعه الدورية لمتابعه تنفيذ الجدول الزمني ومدي الالتزام بتنفيذ المواصفات المحددة للأعمال .

ووجه المحافظ الشركة المسئولة عن تنفيذ أعمال التطوير بشارع النيل السياحي بتدعيم الشارع ببالوعات صرف أمطار إضافية وعدم رصف الطبقة السطحية للطريق قبل الانتهاء من كافه أعمال التنسيق العام للشارع وساحات الإنتظار .

كما تفقد المحافظ مطلع ومنزل المشاه لكوبري الجامعة موجها برفع كفاءتهم بالكامل بما يتوافق مع أعمال التطوير التي يشهدها الشارع .

وكلف محافظ الجيزة الشركه المسئولة عن أعمال تطوير شارع النيل بتلافي بعض الملاحظات في أرصفه المشاه والإنتهاء من تركيب الانترلوك في باكيات مسطح انتظار السيارات وفقا للرسومات الهندسية المحددة .