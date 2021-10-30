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«طالبان» عن جولات خارجية في 3 دول: حققت تقدما جيدا

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«طالبان» عن جولات خارجية في 3 دول: حققت تقدما جيدا «طالبان» عن جولات خارجية في 3 دول: حققت تقدما جيدا

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أعلنت حركة طالبان الأفغانية، أن الجولات الخارجية التي أجراها وفدها إلى وقطر وأوزباكستان حققت تقدما جيدا.

قال المتحدث باسم حركة «طالبان»، ذبيح الله مجاهد، إن جولات وفد من بلاده للخارج حققت تقدما جيدا في موسكو وقطر وأوزبكستان، وفقا لما نقلت قناة طلوع نيوز الأفغانية.

وأضاف مجاهد أن وزير الخارجية الصيني في لقائه مع وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة أمير خان متقي قال إن بلاده تريد الاستقرار في أفغانستان ودعا إلى توسيع التجارة بين البلدين، خاصة تصدير الصنوبر الأفغاني إلى الصين.

ناقش وفد طالبان في أوزبكستان أمن الحدود والعبور والتعاون في مجال الجمارك.

وكانت سيطرت حركة طالبان على العاصمة كابول بعد هروب الرئيس أشرف غني.

المصرى اليوم

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