دبى تحتضن مؤتمر تمكين وقيادة المرأة العالمي بأمريكا اللاتينية

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دبي - " وكالة أخبار المرأة "

تحت رعاية مكتب الشيخ عبدالحكيم آل مكتوم للإستثمار ومنظمة الأمم المتحدة للمنظمات غير الحكومية ومنظمة إيمسام الإنسانية وبحضور ريميجيو مارادونا السكرتير العام وايريس رودريجيز رئيسة منظمة ايمسام وسفيرة النوايا الحسنة والمصممة الاماراتية العالمية منى المنصوري والدكتورة سولانج ڤيڤين كاتبة ومؤسسة مجموعة ڤيڤين للإعلام ونخبة من المتحدثات و رائدات الأعمال من أكثر من ٤٢ دولة احتضنت مدينة دبي الساحرة فعاليات مؤتمر تمكين وقيادة المرأة العالمي بأمريكا اللاتينية وقدمت المشاركات تجارب مبهرة في مجال العمل الإنساني والأهلي خطفت أنظار الجميع.

وقالت منى المنصوري إن المؤتمر شهد عرض تجارب ونماذج رائعة من عدة دول لنساء ملهمات بينهن ملكة جمال الارجنتين وسيدات مجتمع قدمن تجارب رائعة لخدمة الإنسانية.

وأضافت أن التجارب تضمنت نماذجا فريدة قدمت خدمات للانسانية في مجالات معالجة الحروق وتوفير المياه النقية للأطفال المحرومين منها ودمج المشردين في المجتمع في إطار الدور الإنساني للمرأة داخل مجتمعها والمجتمعات الفقيرة لمحاربة الفقر وتوفير المتطلبات الأساسية للمحتاجين.

وأكدت ان الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات وحرم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان هي أكبر داعم لتمكين المرأة الإماراتية على امتداد التاريخ مشيرة إلى أن دعمها اللامحدود مكن المرأة الإماراتية من تبوأ أرقى المناصب فصارت وزيرة وسيدة أعمال وعالمة في مجال الطب وطيارة مقاتلة.

وتابعت : المراة جزء أصيل من نسيج اي مجتمع ولها دور كبير في نهضة وتنمية الشعوب بداية من المنزل وفي كل مجالات العمل وهو دور واضح للجميع لا ينكره إلا جاحد.

وأشارت إلى أن المرأة نجحت في اقتحام مجالات كثيرة كانت حكرا على الرجال وحققت فيها نجاحا مبهرا كما تميزت في مجال العمل الخيري والانساني وقدمت خدمات جليلة لمجتمعها وكانت شريكا أسياسيا في مسيرة التنمية وساعدت في تخفيف المعاناة عن الكثير من فئات المجتمع من خلال المشاركة الفعالة في العمل الخيري والانساني.