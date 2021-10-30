شاهد .. لبنانيون يحملون أعلام السعودية ويرددون هتافات مؤيدة لها

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عبَّروا عن رفضهم القاطع للإساءة إلى السعودية

حمل جمعٌ من اللبنانيين مساء اليوم أعلام المملكة العربية السعودية، ورددوا هتافات مؤيدة لها أمام السفارة في بيروت، وفقًا لصحيفة النهار اللبنانية، التي ذكرت أن جمعًا من اللبنانيين نظَّموا وقفة مؤيدة للسعودية أمام سفارتها في الحازمية، وحملوا أعلام السعودية، ورددوا هتافات مؤيدة لها.

وكانت الرياض قد أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير الجمهورية اللبنانية لدى المملكة العربية السعودية خلال الـ(48) ساعة المقبلة. ولأهمية اتخاذ الإجراءات كافة اللازمة لحماية أمن السعودية وشعبها فقد تقرر وقف الواردات اللبنانية كافة إلى السعودية.

وتمثل التصريحات المسيئة للمملكة الصادرة من قِبل وزير الإعلام اللبناني حلقة جديدة من المواقف المستهجنة والمرفوضة الصادرة عن مسؤولين لبنانيين تجاه السعودية وسياساتها، فضلاً عما تتضمنه من افتراءات، وقلب للحقائق وتزييفها.

يأتي ذلك إضافة إلى عدم اتخاذ لبنان الإجراءات التي طالبت بها السعودية لوقف تصدير آفة المخدرات من لبنان من خلال الصادرات اللبنانية للمملكة، ولاسيما في ظل سيطرة حزب الله الإرهابي على المنافذ كافة، وكذلك عدم اتخاذ العقوبات بحق المتورطين في تلك الجرائم التي تستهدف أبناء شعب السعودية، وعدم التعاون في تسليم المطلوبين للمملكة بما يخالف اتفاقية الرياض للتعاون القضائي. ( )