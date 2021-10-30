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المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة "اتحاد النحالين العرب"

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السعوديون عرضوا تجاربهم وآخر ما توصلت له البحوث في تربية النحل وإنتاج العسل

المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة

فازت المملكة العربية بالمراتب الخمس الأولى من أصل ست مراتب في المسابقة التي نظمها الاتحاد العربي للنحالين العرب على هامش اجتماعه الثالث عشر الذي اختتم أعماله اليوم بالعاصمة التونسية.

فقد فاز النحال عبدالله القرني بالكأس الذهبية في مسابقة العسل السائل، فيما حصل النحال فالح الشهراني بالكأس الفضية في هذه المسابقة.

وفي مسابقة العسل المتبلور فاز النحال فايز القثامي بالكأس الذهبية، وفاز النحال أحمد القثــامي بالمرتبة الثانية فيما آلت الكاس البرونزية للنحال السعودي وديع اليامي.

كما حصلت المملكة على أربعة دروع تكريمية للمشاركين من المحاضرين السعوديين في المؤتمر.

وكان النحالون السعوديون قدموا خلال أيام المؤتمر محاضرات عرضوا خلالها تجاربهم وآخر ما توصلت إليه البحوث العلمية في مجال تربية النحل وإنتاج العسل.

المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة

المملكة تحصد المراكز الخمسة الأولى في مسابقة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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