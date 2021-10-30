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السيطرة على حريق فى شقة بسبب ماس كهربائي في الثلاجة بشبرا

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السيطرة على حريق فى شقة بسبب ماس كهربائي في الثلاجة بشبرا السيطرة على حريق فى شقة بسبب ماس كهربائي في الثلاجة بشبرا

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سيطرت قوات الاطفاء في القليوبية على حريق شب في شقة بمنطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة دون خسائر بشرية وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية يفيد ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق بشقة بمنطقة الوحدة العربية دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة.


تم الدفع بسيارتي إطفاء وتم السيطرة على الحريق ومنع امتداده للمناطق المجاورة وبالمعاينة والفحص تبين أن الشقة بالطابق الرابع على مساحة 100متر ملك «ع أ م» 38 سنة محاسب.


وبسؤال صاحب الشقة علل نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بالثلاجة الكائنة بمطبخ الشقة وتحرر محضر بالواقعة

المصرى اليوم

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