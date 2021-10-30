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لأول مرة منذ كورونا.. 163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسى علم في 24 ساعة

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لأول مرة منذ كورونا.. 163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسى علم في 24 ساعة لأول مرة منذ كورونا.. 163 رحلة طيران تصل مطاري الغردقة ومرسى علم في 24 ساعة

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حقق معدل التشغيل وحركة وصول الرحلات السياحية لمطاري الغردقة ومرسي علم الدوليين اليوم السبت، رقما قياسيا حيث استقبل المطارين نحو نحو ٢٥ ألف سائح من جنسيات اوربية مختلفة وروسية على متن نحو ١٦٣ رحلة دولية، بينها ١٣٦ بالغردقة و٢٧ بمرسي علم، حسب جداول التشغيل للرحلات الجوية القادمة من المطارات الخارجية.


شهدت الفنادق والقرى السياحية بالبحر الأحمر ارتفاعا في اشغالات السياحة الأجنبية خاصة السياحة الروسية وسط إجراءات لمنع انتشار
وواصلت شركات السياحة والطيران في تلقي الحجوزات من السائحين الروس على الرحلات الشارتر التي تم السماح بتنظيمها بداية من ٩ نوفمبر المقبل.


وقال عصام على الخبير السياحي، إن نقص الغرف المعروضة في الفنادق المصرية «مؤقت» وأن العجز ناجم عن طلب سياحي «غير مسبوق» لفنادق الخمس نجوم واضاف ان النقص الحالي في الغرف مؤقت بسبب التدفق غير المسبوق للسياح من روسيا إلى المنتجعات المصرية، ويلاحظ في الفنادق الفاخرة من فئة الخمس نجوم لكن الفنادق الأخرى بها الكثير من الغرف ومتوفرة في فنادق الـ ٤ و٣ نجوم، وأشار إلى أن صناعة الفنادق في مستمرة في استئناف عملها وبسبب عودة السائحين الروس والطلب المتزايد على المنتجعات من مختلف الدول هناك فنادق ومنشآت سياحية جديدة تفتح كل يوم.


ونوه إلى أن مصر أصبحت الوجهة الأسرع نمواً وأن فتح رحلات جوية مباشرة إلى المنتجعات المصرية حتى الآن لم يؤد إلى انخفاض الأسعار ومتوسط ​​السعر للرحلات إلى مصر هذا الخريف هو 116691 روبل، وهو أعلى بنسبة 10٪ من تركيا و223٪ أعلى من المنتجعات الروسية. ومع ذلك، فإن الساءح الروسي مستعد للدفع خاصة بعد اغلاق موسكو والمناطق حيث اختار 52٪ من جميع السائحين الذين ذهبوا إلى مصر فنادق 5 نجوم. في عام 2014، كانت حصتهم 37٪ فقط، وقضى 19٪ إجازاتهم في فنادق 3 * و2 *وفي عام 2021، اختار 9٪ فقط من السائحين الفنادق ذات النجوم المنخفضة. أما بالنسبة لصدارة عمليات البحث عن السائحين، فإن المنتجع المصري الأكثر شعبية هذا الخريف هو شرم الشيخ، حيث استحوذ على 51٪ من إجمالي المبيعات. وبلغ متوسط ​​سعر الرحلة 120809 روبل.

المصرى اليوم

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