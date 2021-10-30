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تراجعت أسعار الذهب، صباح اليوم السبت 30 أكتوبر 2021، بعدما حققت أدنى مستوى لها قبل اغلاق البورصة للإجازة الاسبوعية يومى السبت والأحد، وشهد سعر الذهب عالميًا هبوطا كبيرا عند إغلاق التداول بالبورصة مساء الجمعة وصل إلى 1.3% واستجاب سعر الذهب في مصر للانخفاض العالمي في الأسعار وسجل سعر جرام الذهب عيار 21، الأكثر انتشارًا في مصر اليوم عند 775 جنيهًا.

وتقدم «المصرى اليوم» يوميًا خدمة أسعار الذهب السائدة في مصر لمتابعى أخبار الذهب في مصرسواءًا بغرض الاقتناء أو الشراء بغرض الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

تراوح سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا صباح اليوم من 886 إلى 888 جنيهًا .

تراوح سعر الذهب عيار 21 قيراطًا وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر من 775 إلى 777 جنيهًا .

وانخفض سعر الذهب عيار 18 قيراطًا والذى يعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية من 664 إلى 666 جنيهًا.

تراوح سعر الجنيه الذهب اليوم في مصرمن 6200 إلى 6216 جنيهًا.

وهذه الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار المعلنة لاسعار الذهب من منطقة لأخري ومن محل إلى آخر.

استقرت أسعار الذهب عالميا صباح اليوم السبت على الإنخفاض الكبير الذي حققته مساء الجمعة قبل اغلاق البورصة العالمية لقضاء الإجازة الاسبوعية، وانخفض سعر الذهب إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع، بضغط من ارتفاع عائدات سندات الخزانة الأمريكية وقوة الدولار .

حيث انخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية 1.3% إلى 1775.76 للأوقية (الأونصة) وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة تسليم ديسمبر 1.3% إلى 1778.40 دولار للأوقية ومن المنتظر أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي «المركزي الأمريكي» موعد بدء تقليص تدابير التحفيز الاقتصادي بعد اجتماعه في الثاني والثالث من نوفمبر.

تراجعت اسعار الذهب في أسواق المال، مع اغلاق التعاملات في البورصة، مساء الجمعة، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 788.32 جنيه، وسجل عيار 24 قيراطا، 900.94 جنيه، وسجل عيار 18 قيراطا، 675.71 جنيه وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،783.59 $ .

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