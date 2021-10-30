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وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:25 مساءً
رئيس الوزراء: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:19 مساءً
انتصار السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:19 مساءً
خبير معلومات: التحول الرقمي هو الأساس في فكر «الجمهورية الجديدة»
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
رئيس الوزراء يبحث استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27)
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السبت 06 نوفمبر 2021 09:18 مساءً
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RT Arabic (روسيا اليوم)
السعودية تستدعي سفيرها لدى لبنان للتشاور
أخبار العالم
RT Arabic (روسيا اليوم)
السبت 30 أكتوبر 2021 09:14 صباحاً
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معلومات الكاتب
شيماء مصطفى
مدير عام الموقع
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