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ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، والشيخ خميس محمد الوكيل الشرعي، اجتماعاً ضم موجهي اللغة الإنجليزية على مستوى الإدارات التعليمية؛ لبحث العجز والزيادة من المعلمين بالمعاهد، وبحضور عبدالسميع أحمد موجه عام اللغة الإنجليزية، والقائم بعمل مدير التعليم النموذجي.

وتم خلال الاجتماع، بحث كيفية سد العجز بجميع المعاهد في جميع المراحل، من خلال إمكانية تحميل كل معلم بنصاب على الكادر، والعمل بروح الفريق؛ لما فيه صالح العملية التعليمية، والطلاب، ودفع عجلة التطوير إلى الأمام، بما يليق بمكانة الأزهر الشريف.

كما ترأس رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، لجنة لبحث الاستفادة من المعاهد المغلقة، وبحث توظيفها في المجال ( الدعوي أو التعليمي أو الإداري ) وضمت اللجنة كلًا من، الدكتور إبراهيم الجمل مدير عام منطقة الوعظ بالإسكندرية، والمهندسة منال عبدالعزيز مهندسة الإدارة الهندسية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وعمرو العوا مسؤول شؤون المقر ( الشؤون الإدارية)، ومحمد سعد إدارة الأمن، وأحمد عبدالعزيز عضو إدارة التخطيط والمتابعة،حيث تم استعراض حالة المعاهد ومدى إمكانية الاستفادة منها، وتحركت اللجنة للمعاينة على الطبيعة وكتابة تقرير مفصل بذلك.

وفى سياق متصل، أجرى «هاشم» يرافقه المهندس محمد عبدالهادي مدير مديرية إسكان البحيرة، معاينة ميدانية لأرض قرية محمود شلتوت المخصصة للأزهر الشريف؛ لتحديد ما إذا كان خط الصرف الصحي الذي يمر بها تم إنشائه قبل تسليم الأرض للأزهر أم بعد التسليم.

ضمت اللجنة التي عاينت مسطح الارض، علاء الحلفاوى مدير الشؤون القانونية، والمهندس زكريا الشيخ، والمهندسة منال عبدالعزيز الإدارة الهندسية، وطارق صبح مدير التخطيط والمتابعة، وقد تبين للجنة أن خط الصرف الصحي تم إنشائه بعد تسليم الأرض للأزهر وحسبما أفاد أهالي القرية.

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تبحث سد العجز في معلمي المراحل والاستفادة من المعاهد المغلقة (صور)