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يتوجه الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد وذلك لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلي ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد وذلك فى إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة وذلك للحفاظ علي محصول القمح الإستراتيجي، ووصلت السعات التخزينية حتي الآن الى ٣.٤ مليون طن تخزين.

كما سيتم تفقد عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

ومن المقرر أن يرافقه فى الجوله كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، و اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع.