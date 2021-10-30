أخبار عاجلة

وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي -
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء -
300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
تجمُّع المهنيين السودانيين يدعو إلى حل قوات الدعم السريع وإعادة هيكلة الجيش -
رئيس الوزراء: الدولة ترحب بمشاركة القطاع الخاص في المشروعات التنموية والخدمية بالمدن الجديدة -
انتصار السيسي: مصر حققت إنجازًا عظيمًا بتعزيز مكانة المرأة والارتقاء بأحوالها -
خبير معلومات: التحول الرقمي هو الأساس في فكر «الجمهورية الجديدة» -
رئيس الوزراء يبحث استعدادات شرم الشيخ لاستضافة الدورة 27 لقمة الأمم المتحدة لرؤساء الدول والحكومات لتغير المناخ (COP27) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزير يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة بورسعيد اليوم

Print
وزير التموين يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة بورسعيد اليوم وزير يتفقد مشروعات الوزارة بمحافظة بورسعيد اليوم

اشترك لتصلك أهم الأخبار

يتوجه الدكتور علي المصيلحي وزير والتجارة الداخلية، اليوم السبت، إلى محافظة بورسعيد وذلك لوضع حجر الأساس لإقامة صومعة الحبوب والتابعة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين بسعة تخزينية تصل إلي ١٠٠ ألف طن بميناء غرب بورسعيد وذلك فى إطار المشروع القومي للصوامع والذي يهدف إلى زيادة السعات التخزينية التابعة للدولة وذلك للحفاظ علي محصول القمح الإستراتيجي، ووصلت السعات التخزينية حتي الآن الى ٣.٤ مليون طن تخزين.

كما سيتم تفقد عدد من المنشآت التموينية، وأسواق الجملة والتجزئة.

ومن المقرر أن يرافقه فى الجوله كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، و اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، و اللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، واللواء كمال هاشم رئيس الشركة العامة للصوامع.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
رئيس مدينة القصير يشهد احتفال إدارة التموين بالحصول علي جائزة مصر للتميز الحكومي

رئيس مدينة القصير يشهد احتفال إدارة التموين بالحصول علي جائزة مصر للتميز الحكومي

ضبط 10 طن من السكر التمويني ناقص الوزن بمركز إدفو

ضبط 10 طن من السكر التمويني ناقص الوزن بمركز إدفو

مباحث التموين: ضبط 1241 قضية تموينية خلال 24 ساعة

مباحث التموين: ضبط 1241 قضية تموينية خلال 24 ساعة

وزارة التموين: صرف 20% من حصص السلع التموينية منذ بداية نوفمبر

وزارة التموين: صرف 20% من حصص السلع التموينية منذ بداية نوفمبر