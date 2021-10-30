الآن .. أمطار غزيرة ورعد وبرق فى 3 محافظات .. حالة الطقس اليوم

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شهدت محافظات الإسكندرية ومطروح والبحيرة سقوط أمطار غزيرة صاحبها رعد وبرق، خلال طقس اليوم، بدأت منذ الساعات الأولي من الصباح في مطروح وتلتها الإسكندرية ثم المراكز الشمالية في محافظة البحيرة وهي كفر الدوار وإدكو ورشيد.

ونشرت صفحة المصري اليوم على موقع «فيس بوك» بث مباشر لسقوط أمطار غزيرة على الإسكندرية.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية أعلنت عن سقوط أمطار متوسطة على السواحل الشمالية، وزيادة نسية الرطوبة في طبقات الجو العليا، وتكاثر السحب، وتشهد مناطق الوجه البحري سقوط أمطار متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة.

وقالت الأرصاد إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب الرعدية الممطرة على أقصى السواحل الغربية في مطروح والسلوم ويصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة الشدة.

وحذرت الأرصاد في وقت سابق الجمعة من سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وتكون من متوسطة إلى غزيرة رعدية، على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الدلتا في الإسكندرية والبحيرة والسلوم ومطروح وكفر الشيخ وبورسعيد والدقهلية ودمياط وتتراوح نسبتها بين 50-60% وتكون على فترات متقطعة.

وتوقعت أيضًا أن تكون الأمطار من متوسطة إلى خفيفة وتسقط على مناطق متفرقة من جنوب محافظات القاهرة الكبرى وكذلك الدلتا بنسبة 30% على فترات متقطعة بينما تسقط أمطار خفيفة على شمال الصعيد بنسبة 20% على فترات متقطعة.

وتتوقع الأرصاد أن يكون الطقس اليوم مائلًا للحرارة على محافظات القاهرة الكبرى والوجه البحرى، ومعتدلاً على السواحل الشمالية.

ويكون الطقس حارا على شمال الصعيد وجنوب سيناء، بينما يكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

وكانت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية، أعلنت مواعيد وأماكن سقوط الأمطار والتى بدأت نحو الساعه 3 فجرًا في غرب المدينة، ووصلت نحو الساعة من 4 إلى 5 صباحًا إلى مناطق المنتزه وباقي أنحاء المحافظة، وتسقط مرة أخرى على من السابعة وحتى الثامنة صباحًا على على مناطق المنتزه والجمرك، وتوقعت حسب تحذيرات الأرصاد أن تعاود الأمطار في الواحدة ظهرًا على مناطق غرب الإسكندرية.

وشهدت محافظة مطروح سقوط امطار غزيرة في مدينة السلوم مصحوبة ببرق ورعد ثم تلتها بعدة ساعات أمطار على مرسي مطروح والنجيلة.

بث مباشر لسقوط أمطار على مطروح.

وسقطت أمطار خفيفة فجر اليوم على مراكز كفر الدوار وإدكو ورشيد في محافظة البحيرة.

وتتوقع الأرصاد أن تكون درجات الحرارة المتوقعة اليوم في الإسكندرية العظمي 26 والصغري 20، وتكون في القاهرة 28 والصغري 20، وفى دمنهور 27-20، ووادي النطرون 28-19 درجة.

وتكون درجات الحرارة في مطروح 24-18، السلوم 25-14، بلطيم 27-20، دمياط 26-22، بورسعيد 26-23 درجة.

ويتوقع أن تكون في أسوان 34-21 درجة، الأقصر 35-18 درجة، سوهاج 34-17 درجة، أسيوط 34-17، المنيا 32-16 درجة.