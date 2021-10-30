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إلهام شاهين: أختي اختارت لي فساتين الجونة .. وأثق في ذوقها ()

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إلهام شاهين: أختي اختارت لي فساتين الجونة .. وأثق في ذوقها (فيديو) إلهام شاهين: أختي اختارت لي فساتين الجونة .. وأثق في ذوقها ()

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قالت الفنانة إلهام شاهين، إنها استمتعت خلال مهرجان الجونة، وقضت وقتا لطيفا وشاهدت أفلام وحضرت ندوات ومعارض وفن تشكيلي.

وأضافت إلهام شاهين خلال لقائها مع الإعلامية سليمان ببرنامج «سبوت لايت» المذاع على قناة صدى البلد، شاهدت أفلاما لن تتاح لي الفرصة لرؤيتها إلا من خلال المهرجانات.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن الفيلم الفلندي «الرجل الأعمى الذي لم يشاهد تايتنك»، يستحق أن يحصل على جميع الجوائز لأنه فن ساحر وراقي وإنساني.

وتابعت إلهام شاهين أن شقيقتها إيناس شاهين هي التي اختارت لها فساتينها في مهرجان الجونة السينمائي، مردفة «أنا بثق في ذوقها وهي عارفة أيه اللي يليق عليّ».

المصرى اليوم

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