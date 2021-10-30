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أيمن منصور : نجلي كان قريبًا من الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي

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أيمن منصور : نجلي كان قريبًا من الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي أيمن منصور : نجلي كان قريبًا من الانضمام للزمالك في الميركاتو الصيفي

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أكد أيمن منصور نجم الأسبق، أن نجله أحمد ، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، كان قريبًا من الانتقال إلى صفوف الزمالك، خلال الميركاتو الصيفي الماضي.

وقال أيمن منصور في تصريحات تليفزيونية : «أحمد أيمن منصور، كان قريبًا من الانتقال للزمالك في الصيف الماضي، ولكن جاءت أزمة منع النادي الأبيض من القيد، لتحول دون اتمام الصفقة».

وأضاف «أحمد، على قوة نادي بيراميدز، وعقده مازال مستمر مع النادي السماوي، حتى نهاية الموسم الجاري، واللاعب من حقه التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل».

وتابع: «أحمد أيمن منصور، سعيد بوجوده في نادي بيراميدز، فهو انضم للمنتخب في الفترة الماضية من خلال النادي»، مضيفا : «النادي السماري، حتى الآن لم يفاتح أحمد، بشأن تجديد عقده، واللاعب ليس لديه أزمة في تجديد عقده مع النادي».

المصرى اليوم

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