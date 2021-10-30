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خسارة فرج عامر في انتخابات سموحة .. ووليد عرفات رئيسا للنادي حتى 2025 ()

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خسارة فرج عامر في انتخابات سموحة .. ووليد عرفات رئيسا للنادي حتى 2025 (فيديو) خسارة فرج عامر في انتخابات سموحة .. ووليد عرفات رئيسا للنادي حتى 2025 ()

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أسدل الستار على أشرس انتخابات واجهت نادى سموحة منذ إنشاؤه ، وذلك بعد الإعلان بشكل رسمي عن نتائج فرز أصوات اعضاء الجمعية العمومية.

ووفقا لما نشرته الصفحة الرسمية لنادي سموحة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اسفرت عمليات فرز الأصوات عن فوز وليد عرفات بمنصب رئيس مجلس إدارة نادي سموحة لمدة 4 سنوات حتى عام 2025.

وفاز بمقعد نائب رئيس مجلس إدارة النادي الدكتور عمر خميس الغنيمى.

وأعلنت اللجنة القضائية المشرفة على إنتخابات نادى سموحة، نتائج عمليات فرز اصوات أعضاء الجمعية العمومية التي أقيمت أمس.

حيث وفتح باب التصويت في تمام الساعة التاسعة صباحاً.

بينما أغلق التصويت في الساعة السابعة مساءً وسط إجراءات احترازية تابعتها مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية.

وفاز بمقعد العضوية فوق السن كل من أحمد رجب العادلى وأحمد عجلان ورامي فتح الله وأشرف مختار.

بينما فازت بمقعد العضوية تحت السن الدكتور ماهينور سامح.

وتنافس على رئاسة مجلس إدارة النادي، 5 مرشحين، هم المهندس محمد فرج عامر والمحاسب وليد عرفات.

وأحمد حسين الصغير، رفعت مرسي، هانى أمين، وتنافس على مقعد العضوية 48 مرشحاً للعضوية فوق السن، مقابل 7 مرشحين فقط تحت السن.

يذكر أن أساليب الدعاية داخل أروقة النادى تنوعت بين توزيع الحلوى والكمامات وزجاجات المياه، إلى جانب توزيع البرامج على أعضاء الجمعية العمومية.

المصرى اليوم

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