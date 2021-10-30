فاروق جعفر : رمضان صبحي لازم ياخد حقه .. وبن شرقي أفضل من بيرسي تاو

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قال فاروق جعفر، نجم الزمالك الأسبق، إن رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هو من أفضل اللاعبين في مركز الجناح في مصر.

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي لاعب مميز للغاية، فهو لديه مهارات كبيرة، ويقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه».

وأضاف: «رمضان صبحي لازم ياخد حقه ويحترف في نادي كبير الفترة المقبلة، لأنه لديه امكانيات كبيرة».

وأشار: «المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك أفضل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي»، مضيفًا :«لو أمكن أن أعطي الجنسية المصرية للاعب محترف سوف أعطيها لبن شرقي، لأنه عمل إضافة كبيرة للزمالك خلال السنوات الماضية».