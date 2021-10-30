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فاروق جعفر : رمضان صبحي لازم ياخد حقه .. وبن شرقي أفضل من بيرسي تاو

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فاروق جعفر : رمضان صبحي لازم ياخد حقه .. وبن شرقي أفضل من بيرسي تاو فاروق جعفر : رمضان صبحي لازم ياخد حقه .. وبن شرقي أفضل من بيرسي تاو

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قال فاروق جعفر، نجم الأسبق، إن رمضان صبحي الجناح الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، هو من أفضل اللاعبين في مركز الجناح في .

وأضاف فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: «رمضان صبحي لاعب مميز للغاية، فهو لديه مهارات كبيرة، ويقوم بالأدوار الدفاعية والهجومية على أكمل وجه».

وأضاف: «رمضان صبحي لازم ياخد حقه ويحترف في نادي كبير الفترة المقبلة، لأنه لديه امكانيات كبيرة».

وأشار: «المغربي أشرف بن شرقي، جناح الزمالك أفضل من الجنوب أفريقي بيرسي تاو، مهاجم الأهلي»، مضيفًا :«لو أمكن أن أعطي الجنسية المصرية للاعب محترف سوف أعطيها لبن شرقي، لأنه عمل إضافة كبيرة للزمالك خلال السنوات الماضية».

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