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يرى فاروق جعفر نجم الزمالك الأسبق، أن أكرم توفيق، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو أفضل ظهير أيمن في مصر.

وقال فاروق جعفر في تصريحات تليفزيونية: «أكرم توفيق أفضل من محمد هاني، وهو أفضل ظهير أيمن في الدوري المصري»، مضيفًا: «طارق حامد لاعب الزمالك، هو أفضل لاعب خط وسط في مصر».

وأشار: «محمود علاء مدافع النادي الأبيض يستحق الانضمام لمعسكر المنتخب المقبل»، مؤكدًا :«اللاعب ظهر بمستوى مميز في مباراة إنبي الماضية»، كما أن علاء يرغب في الحصول على الثقة وتواجده في التشكيل الأساسي، وهو ما أصاب اللاعب بالتوتر في ادائه».

ووجه فاروق جعفر، رسالة إلى محمود علاء، قائلاً:«انت لاعب خبرة، ولديك تاريخ كبير داخل نادي الزمالك، وتعتبر من أفضل المدافعين الذين أحرزوا، يجب أن تلعب بهدوء»، مضيفًا:«أرى أن المباريات المقبلة ستعيد محمود علاء، ثقته في نفسه بشكل كبير».