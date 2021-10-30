بعد تحذيرات الأرصاد الجوية.. تعرف على مواعيد وأماكن هطول الأمطار على الإسكندرية اليوم السبت

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رفعت جميع الأجهزة المعنية بالإسكندرية درجة الاستعداد القصوى لاستقبال الأمطار، وذلك بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية

بهطول أمطار ما بين متوسطة وغزيرة على المدينة الساحلية، اليوم السبت، والتي من المتوقع أن تستمر حتى غدا الأحد.

وأعلنت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، عن مواعيد وأماكن هطول الأمطار على المحافظة، ووفقاً للجدول المعلن، تبدأ الأمطار في الساعه 3 فجرا بمناطق غرب المدينة، على أن تبدأ ما بين 4 إلى 5 صباحا في مناطق وسط وشرق والمنتزه أول وثان وكافة انحاء المحافظة، ثم تساقط الأمطار في الساعة ما بين 7 إلى 8 صباحا على مناطق وسط وشرق والمنتزه أول وثان والجمرك، على أن تعاود في الساعه 1 ونص ظهراً التساقط مرة أخرى على مناطق غرب.

وكانت محافظة الإسكندرية أعلنت حالة الطوارئ القصوي وذلك بعد وصول تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية واستقبال أول نوات الشتاء في المحافظة، مع انتشار سيارات الكسح في كافة الشوارع من أجل التعامل السريع مع الأمطار المتوقع تساقطها ومنه تراكم المياه.

وأهابت محافظة الإسكندرية المواطنين بضروة توخي الحذر واتباع كافة تعليمات الخاصة بكيفية التعامل مع النوات وعدم وضع السيارات على الشنانيش والابلاغ في حال وجود أي تراكمات للمياه إضافة إلى الابتعاد عن اعمدة الكهرباء وقت نزول الأمطار

المصرى اليوم