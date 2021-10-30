حرب أكتوبر في قصص سمير الفيل

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بقلم الدكتور إبراهيم منصور*

في رواية «رجال وشظايا» لسمير الفيل يقول الراوي: «دخل صغيري أيمن حجرتي وبيده كرّاسة الرسم.. أخذتُ أقلب صفحاتها.. رسوم جميلة بألوان الشمع: حيوانات الغابة.. أسماك البحر.. الفلاح في الغيط.. ثم معركة مع العدو.. كان أيمن يصور معركة يدوس فيها جندي كبير كبير على دبابات العدو، ويمسك بيديه طائراته» ثم يتوجه الراوي إلى ولده أيمن سائلا: ما هذا يا أيمن؟! نظر أيمن ناحية أبيه مندهشا «ألا تعرف يا أبي.. هذا أنت.. ألم تحْكِ في خطاباتك عن رصاصاتك التي تقتل جنود العدو؟!». إن أيمن الصغير في رواية «رجال وشظايا»، هو سمير الفيل نفسه، الذي عايش رجال أكتوبر، فسمع حكايات الحرب وبطولات المقاتلين فأخذ يحكيها بقلمه، رسمها بالكلمات، لا بريشة الرسم والألوان.



سمير الفيل من مواليد ١٩٥١م، ومعنى ذلك أنه في فترة الحرب كان في سن التجنيد، لكنه كان يعمل مُعلّما في المدرسة الابتدائية، وكان العجز في أعداد المعلمين كبيرا، ولهذا السبب تأجّل تجنيده، فلم يكتب له أن يخوض المعركة في أكتوبر ١٩٧٣م، ثم جُنّد بعد وقف القتال عام ١٩٧٤م، لكن إنتاجه في أدب الحرب فاق كمّا ونوعا ما أنتجه أدباء آخرون خاضوا الحرب وجرّبوا القتال وجها لوجه مع العدو، كتب سمير الفيل في أدب الحرب: القصيدة الغنائية، والقصة القصيرة، والرواية.

بدأ سمير الفيل يسجّل رحلته مع الحرب من أول «مركز تدريب المشاة» في نوفمبر ١٩٧٤م، وفي ديوانه «نتهجى الوطن في النور» قصائد كتبت من موقعين بالقرب من قناة السويس، هما «المَحسَمة» و«أبووقفة» في هذه القصائد نرى الجنود منهكين لوّحتهم أشعة الشمس، وغربة الديار، ووحشة الصحراء:

كل الزمايل بيفكروا في البيت

(أبوالفتوح) في المَرَة الحِبْلة

والولادة والمخاض الجاي

شايل على دماغه سبع سموات

و(حجازي) في الأم الحزينة

على ولدها في حرب عدت

الحرب تاخد

الحرب تاخد، والناس ما قضّتْ»



كيف تركت الحرب أثرها على أجساد الناس؟ وعلى نفوسهم؟ هذا هو الموضوع الإنساني الخطير الذي عالجه سمير الفيل في قصصه بعد أن عالجه في بعض قصائده.

التحق الفيل بكتيبة ١٨ مشاة، ثم نقل إلى كتيبة ١٦ مشاة، هذه الكتيبة كان قائدها في الحرب محمد حسين طنطاوي (١٩٣٥- ٢٠٢١م) وحاربت ببسالة في معركة «المزرعة الصينية» الشهيرة.



في السنة التي جند فيها الفيل عقدت أول مسابقة عن أدب أكتوبر فنال الجائزة الأولى عن قصته «في البدء كانت طيبة» وفي سنة ١٩٩٠م قدم المخرج محمد الشربيني عرضا مسرحيا بعنوان «غنوة للكاكي والعفرة والحرب» مأخوذ عن ديوان شعر لسمير الفيل عنوانه «الخيول» وأخيرا نال الفيل الميدالية الفضية من القوات المسلحة في اليوبيل الفضي لحرب أكتوبر لاعتبار روايته «رجال وشظايا» من الروايات المهمة التي سجلت الحرب.



في قصة «إجراءات» من مجموعة «خوذة ونورس وحيد» يقابلنا جندي تركت الحرب أثرها على جسده، فهو مصاب في قدمه، سكنت في ساقة شظية، إنه ينتظر إجراءات الرفت من الجيش، وإلى حين تتم الإجراءات فهو يحصل على إعفاء طبي من الخدمة الليلية، إنه من طول العشرة لم يعد يطيق الراحة، وما إن وقعت أوراق الرفت في يديه حتى ارتبك، بل جعله القرار يشرد، سكنه حزن لقرب مفارقة الجبهة والزملاء، صنعوا له حفل وداع فرقص، ثم بكى وهو يتمايل في رقصته.، السخرية والأسى سمة بارزة في هذه القصص.



أما قصة «خوذة ونورس وحيد» التي تحمل المجموعة اسمها فهي عمل سردي من مستوى رفيع، أحاط فيه الكاتب بحيل سردية عديدة، وقد بناها على تكنيك «تكسير الزمن» فالراوي يرجع إلى الخلف حيث الذكريات القديمة، ويعود للحاضر حيث الأسى ولوعة الإحباط، ولكن أفضل الأوقات التي تحكي عنها القصة هي لحظات الصراع مع العدو، صراع من أجل الأرض. الراوي في القصة اسمه سعيد، ومحبوبته التي كانت خطيبته يوما، اسمها سميّة، خطبها ثم فُسخت الخطبة بعد الحرب، وعبر الراوي عن هذا الحدث المؤلم بعبارة تشبه لغة نجيب محفوظ، قال «كانت خِطبة قصيرة انتهت بخصومة أبدية».



نعيش مع الراوي في معية الجنود: جرجس، وكامل البصراطي، والكومي، والعريف صديق الذي بددت القذائف جسده، أما جرجس «فكان يركع على ركبتيه يصلي في خشوع، يرسم صليبا مغبرا بالبارود ورائحة الموت» وأما كامل البصراطي فكان صيادا يجلب رزقه من بحيرة المنزلة، وفي الحرب هو يأمل أن يصطاد العدو، فلا يتركه يفلت من شبكته، غضب حين أمره القائد بإعادة المدفع ووقف الهجوم، قتل كامل البصراطي فبقيت حافظة نقوده وأوراقه، ومعها خاتم زواجه، مع صديقه سعيد (الراوي) فقد خاض المحاربون معارك الدبابات في الجبهة الشرقية، ثم عادوا وخاضوا أشرس المعارك في حرب المواجهة في حدائق الإسماعيلية بعد وقوع الثغرة. أما الكومي فله تاريخ حافل من المعاناة والفقر، حجز المُحضر على عفش بيتهم قديما وهي ذكرى مؤلمة لم تمحها الأيام.



وتختلط في ذهن الراوي ذكريات طفولته وموت أبيه، بما يقع له في الحرب، بذكريات أصدقائه زملاء السلاح، بواقع الانفتاح الاقتصادي بعد الحرب الذي لم يتمهل كثيرا فظهر عام ١٩٧٦م حين افتتحت المدينة الحرة في بورسعيد، هناك: الحب وتمجيد الجسد، ومعه حب الوطن، والتّوَله في تمجيده وفدائه.



اللغة في القصة ثرية ثراء ملفتا، ففي المشهد الذي يلتقي فيه الراوي بمحبوبته، يظهر طائر النورس «تأخذ يدي بين يديها البضتين، وتضحك»أمور شكلية«تضحك وتنظر إلى النوارس الحائرة في الأفق». كما تظهر في القصة عبارات منها «الآمال الموءودة» و«الاغتراب القسري» و«الحدائق المهجورة» و«المدينة تغيرت» و«العصر الرديء» إنها عبارات تنم عما أسفرت عنه الحرب من دمار للأجساد والأرواح، لكن دمار العقل كان أشد وطأة، فقد ارتسمت سياسة خائبة أضاعت ثمار النصر، وقد بدت شاخصة للعيان صورة بضائع لامعة مستوردة، لا قيمة لها في الحقيقة، وأغنية المطرب (أحمد عدوية) تتردد «زحمة يا دنيا زحمة، زحمة ولا عادشي رحمة» بصوته المشروخ، وكانت أبلغ عبارة وردت في القصة وعبرت عن حال المحاربين، ومآلهم بعد الحرب، هي قول الراوي «استوقفنا شاب يسأل عن شارع ٦ أكتوبر، فقلنا له «نحن أغراب».



تنتهي قصة «خوذة ونورس وحيد» والمحاربون، أو من بقي منهم على الأصح، يقومون بزيارة الموقع الذي سقط فيه صديقهم الشجاع كامل البصراطي، ونورس وحيد يحوم في حيرة، ثم يحط على فرع يابس لشجرة توت جرداء.



عن حرب أكتوبر كتب سمير الفيل روايتين وثلاث مجموعات قصصية، في مجموعة «كيف يحارب الجندي بلا خوذة» يلفتنا الإهداء الذي كتبه في صدر الكتاب «إلى الشهداء الذين رأيتهم قابضين على دباشك بنادقهم في الحفر البرميلية بعد مرور سنوات طويلة من الحرب» حيث يعبر الإهداء مع العنوان عن المضمون الذي تحمله القصص، إنها رسالة مبطنة، تخلو من المباشرة، لكن لا غموض فيها ولا التواء، إنها، هي فقط رموز شفيفة، لزوم قواعد الفن وأدواته، إنها بلاغة القص وصنعته.



النساء في قصص الحرب عند سمير الفيل لهن حضور طاغٍ، ففي حياة كل جندي هذا الجانب الذي تسكن فيه حبيبة زوجة أو ابنة أو أم، قصة «سقط في الثانية صباحا» تبدأ بمدخل هو بيان عسكري ورد على هيئة إشارة «من غرفة عمليات الكتيبة ١٨ إلى قيادة اللواء ١٦ مشاة» في هذه الإشارة ملخص معركة انتصر فيها الجنود على طليعة شرسة من طلائع العدو، لكن القصة تنتقل إلى مكان آخر مغاير حيث تمسك بخيط السرد أم عبدالموجود إنها بعد أن تقص طرفا من طفولة ابنها المبكرة، تتساءل، هل مات ولدي عبدالموجود؟



ثم تمسك بخيط السرد امرأة أخرى هي محبوبته وزوجه، فتحكي طرفا من حكاية حبهما وزواجهما، ثم تسأل السؤال نفسه: هل مات حقا عبدالموجود؟ ثم يأخذ خيط السرد زميله في الكتيبة ويخبرنا أنهم من الريف في الصعيد، وأنه أثناء فترة التجنيد رزق عبدالموجود بطفل ثان، فرح وحزن، حين قرأ خطاب زوجته وفيه خبر ميلاد الطفل الجديد. ثم يأخذ خيط السرد المُعلم الذي كان عبدالموجود في صفه، فيخبرنا أن عبدالموجود كان تلميذا نبيها، كان يرتل القرآن بصوت رخيم، لكنه بعد موت أبيه أخرج من المدرسة كي يزرع الأرض فلم يكمل مشوار التعليم، ويسأل المعلم في حسرة «هل مات حقا عبدالموجود؟» وأخيرا يظهر في السرد اثنان هما: جاره في الحقل، وضابط الكتيبة، الجار يقدم شهادة على غضب عبدالموجود، وفيها أنه لم تأخذه العزة بالإثم فاعتذر عن غضبته. أما ضابط الكتيبة فيكشف لنا عن نزعة فنية في شخصية الفلاح الصعيدي عبدالموجود الذي علق على الحائط الصاج في «الملجأ» لوحة للفنان بيكاسو فيها طفل وطائر هو حمامة السلام، ويسأل الضابط في حسرة «هل مات حقا عبدالموجود؟» ويختم القصة الراوي زميل عبدالموجود فيحكي قصة موته صريعا في معركة لم يجبن فيها ولم يقصر، لكن الراوي يعيد السؤال للمرة الأخيرة في حسرة «هل مات حقا عبدالموجود؟».



إن قصة «سقط في الثانية صباحا» لا تحتاج إلا لسيناريست موهوب يكتبها للسينما، ولسوف تصبح فيلما إنسانيا بالغ الروعة والجمال لو أسندت لمخرج موهوب وما أكثرهم في بلدنا، إنها رسالة سمير الفيل الباقية، نريد لها أن تصل إلى أحفاد كل من كامل البصراطي البحراوي، وعبدالموجود ابن الصعيد، هذا حقهم، أن يشهدوا على الشاشة بطولة جديهما العظيمين.

* أستاذ النقد والأدب الحديث جامعة دمياط