«زى النهارده» وفاة عالم الاجتماع الفرنسى كلود ليفى ستراوس 30 أكتوبر 2009

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كلود ليفى ستراوس (أو شتراوس) عالم اجتماع فرنسى وهو فيلسوف وسياسى ومصور وتربوى، وكاتب، واجتماعى ونفسانى ولقب باسم شيخ البنيويين، أو البنيوى الأول، أو رائد البنيوية المعاصرة وقد قام بتحليل الثقافات القديمة غير الغربية ودرس وحلل الأساطير والنظم الثقافية، وقارن فيما بينها، كما كان ستراوس مولعا بدراسة الحكايات الشعبية وأساطير الشعوب البدائية التي تكرس لفكرة وحدة الطبيعة على طريقة ابن عربى وسبينوزا، يقول ستراوس: «إنّ علم التاريخ هو آخر أساطيرنا نحن المحدثين ونحن نرتّب التاريخ ونتلاعب به على طريقة البدائيين مع الأساطير، حيث نتلاعب به اعتباطيا لنشكّل رؤية شمولية للكون».وقد رأى أنّ اكتشاف أمريكا والاستعمار الذي تلاه كانا بمثابة كارثة بالنسبة للجنس البشرىّ، وستراوس مولود في 28 نوفمبر 1908 لعائلة يهودية برجوازية وحاز منحة من الحكومة الفرنسية للقيام ببعثة دراسية أوسع نطاقا لوسط البرازيل، وتعمق في دراسة القبائل البدائية، فكانت هذه الدراسة تمهيدا لأفكاره التي تطورت فيما بعد وفى 1940 عاد لفرنسا وبعد عام سافر لنيويورك، بعد سقوط باريس وهناك عمل بالكلية الجديدة للبحث الاجتماعى، كما أنجز الدكتوراة في (البنى الأولية للقرابة) وفى الفترة من 1946 إلى1947 عمل بالملحق الثقافى بالولايات المتحدة ثم عاد لفرنسا في 1948 بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية قدّم أطروحة عن المشاكل النظرية للقرابة، ثم اختير أستاذًا في كوليج دو فرانس وفى 1950 أصبح مدير الدراسات بالمعهد التطبيقى للدراسات العليا بجامعة باريس وتم اختياره لكرسى الأنثروبولوجيا الاجتماعية في الكوليج دى فرانس في 1959،وفى 1964 نال وسام جوقة الشرف وقد توفى «زى النهارده» في 30 أكتوبر 2009 عن عمر يناهز المائة عام.