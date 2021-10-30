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«زي النهارده» انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 30 أكتوبر 1991

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«زي النهارده» انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 30 أكتوبر 1991 «زي النهارده» انعقاد مؤتمر مدريد للسلام 30 أكتوبر 1991

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سعت الولايات المتحدة إلى استثمار حالة التمزق والتشرذم العربى التي أعقبت حرب الخليج، فدعا الرئيس الأمريكى جورج بوش في 6 مارس 1991 إلى عقد مؤتمر دولى لتسوية الصراع العربى الإسرائيلى وقام وزير الخارجية الأمريكى جيمس بيكر بجولات مكوكية في الشرق الأوسط لإقناع جميع الأطراف بقبول المشاركة في مؤتمر مدريد بعد أن قدَّم لهم تطمينات وضمانات أمريكية وكانت الدعوة مبنية على تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 242 وقد انعقد مؤتمر مدريد للسلام «زي النهارده» في 30 أكتوبر 1991 برعاية أمريكا والاتحاد السوفييتى وبحضور أوروبى شكلى وشارك في المؤتمر من البلاد العربية والأردن وسوريا ولبنان والمغرب وتونس والجزائر ودول مجلس التعاون الخليجى الست، وقد ابتدعت في هذا المؤتمر فكرة السير بمسارين في مشروع التسوية المسار الثنائى وهو يشمل الأطراف العربية التي لها نزاع مباشر مع الكيان الإسرائيلى، وهى سوريا، والأردن، ولبنان، والفلسطينيون.أما المسار الثانى فكان المسارمتعدد الأطراف، الذي هدف إلى إيجاد رعاية دولية واسعة لمشروع التسوية، من خلال إشراك معظم دول العالم المؤثرة، وجميع الأطراف الإقليمية والعربية كما هدف إلى إيجاد تحوّل في الأجواء العامة في الشرق الأوسط بحيث يصبح الكيان الإسرائيلى كياناً طبيعياً في المنطقة. كما نقل بعض القضايا الحساسة إلى هذا المسار لتخفيف العقبات من طريق المسار الثنائى، مثل قضايا اللاجئين، والمياه، والأمن والحد من التسلح، والبيئة،والاقتصاد والتعاون الإقليمى، حيث شُكّلت خمس لجان لهذه القضايا. وقد جرت عدة مؤتمرات دولية، وكثير من اجتماعات اللجان، لكن عدم تعاون الطرف الإسرائيلى إلا فيما يخدم مصلحته كان يجعل التقدم في كثيرمن الأمورمستحيلاً وغير ذى معنى فكان الإسرائيليون يسعون لإحداث تقدم في الجوانب الاقتصادية لكسرحاجز المقاطعة مع الدول العربية وبناء علاقات سياسية معها بينما كانوا يعطِّلون المسارات الحساسة كالمتعلقة باللاجئين وقد أخذ المسار متعدد الأطراف بالتعثر بعد تكشف النوايا الإسرائيلية، ومقاطعة سوريا ولبنان لهذا المسار. أما في المسار الثنائى فقد حصلت اتفاقات سلام فلسطينية- إسرائيلية سنة 1993، وأردنية -إسرائيلية سنة 1994، بينما ظل المساران اللبنانى والسورى متعثرين.وفى المسار الفلسطينى- الإسرائيلى ترأس الجانب الفلسطينى حيدر عبدالشافى وساعده مجموعة شخصيات مثل فيصل الحسينى وحنان عشراوى وغيرهما. وقد دخل في نحو سنتين من المفاوضات العقيمة مع الوفد الإسرائيلى.

المصرى اليوم

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