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أكد الإعلامي عمرو أديب أن هناك وقائع فساد بوزارة الصحة بالفعل، وجار التحقيق فيها من قبل مكتب النائب العام، مشيرا إلى أن بيان النيابة كان واضح وهناك تحقيق مع بعض العاملين بالوزارة.

وأضاف أديب خلال برنامجه الحكاية عبر فضائية mbc مصر، الجمعة: «هحاول أنتقي كلماتي بحرص شديد.. من حوالي ساعتين تأكد لي من مصادر خارج جهات التحقيق ومن ناس أثق فيهم أن وزيرة الصحة هالة زايد ليس لها علاقة بواقعة فساد الوزارة الجاري التحقيق فيها».

وتابع الإعلامي عمرو أديب خلال برنامجه أنه وارد جدًا ميكونش فيه معلومات مذاعة للرأي العام من قبل النيابة، وذلك حفاظًا على سير التحقيقات، ولكن أستطيع أن أؤكد أن وزيرة الصحة لن تعود لمنصبها مرة أخرى«.

ونوه أديب، أن وقائع الفساد موجود في كل مكان في العالم، ووقائع الرشوة ستظل موجودة للأبد ونحن واجبنا التصدى الفاسدين من خلال القانون.