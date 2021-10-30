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«الموسيقين» عن عودة حسن شاكوش للغناء : «انسوا قصته»

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«الموسيقين» عن عودة حسن شاكوش للغناء : «انسوا قصته» «الموسيقين» عن عودة حسن شاكوش للغناء : «انسوا قصته»

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علق علاء عامر مستشار نقابة المهن الموسيقية، عن إمكانية عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للغناء من جديد، قائلاً : «انسوا قصته مش هيرجع تاني، ده أهان شعبة الإيقاع وهي شعبة مهمة في الموسيقى العربية، مع ترديد ألفاظ خارجة، وعدم شعوره بالمسؤولية وقدسية واحترام المسرح».

وأضاف «عامر»، خلال لقائه في برنامج «خط أحمر» المذاع على قناة «الحدث اليوم»:«أنا عامل بروتوكول مع إحدى الشركات الأعلامية بس لسا متفعلش، بهدف إنى ألف جميع المحافظات لاكتشاف الأصوات الجديدة «.

يذكر أن نقابة المهن الموسيقية، أصدرت قرارا ضد مطرب المهرجانات حسن شاكوش بإلغاء تصريح الغناء له لأجل غير مسمى.

المصرى اليوم

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