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عمرو أديب يفتح النار على جوروج قرداحي : الإعلام السعودي هو اللى عملك ()

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عمرو أديب يفتح النار على جوروج قرداحي : الإعلام السعودي هو اللى عملك (فيديو) عمرو أديب يفتح النار على جوروج قرداحي : الإعلام السعودي هو اللى عملك ()

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هاجم الإعلامي عمرو أديب، وزير الإعلام اللبناني الإعلامي جورج قرداحي، وذلك على خلفية تصريحاته بشأن تدخل في اليمن.

وأضاف أديب خلال برنامج الحكاية المذاع على قناة إم بي سي : «أنت كنت بتشتغل في إم بي سي وليه بتحط إيدك في إيد السعوديين لما أنت واقف ضدهم، كنت بتنصب على السعوديين وعايز تشتغل وتاخد الفلوس وخلاص».

وتساءل أديب «هل ضميرك صحي دلوقت واتغيرت وبقيت بتكره السعودية، مضيفا :»أول مرة اتفق مع فيصل القاسم لما قال لولا الإعلام السعودي كان فضل جورج قرداحي مجرد مذيع في إذاعة المنار اللي تبع حزب الله«.

وأكمل: «بعد كدة كتب تويته أنه بيحترم السعودية والقيادات السعودية وبعدين طلع في مؤتمر صحفي يقول لبنان والسيادة؛ طيب أنت مين فيهم، معنديش مشكلة تبقي ليك موقف لكن بلاش تبقي منافق».

واختتم الإعلامي عمرو أديب حديثه قائلا:«اللي عملك يا جورج هو الإعلام السعودي، وهل أنت بتعبر عن رأيك، ولا عن رأي اللبنانية؛ أنت وزير لازم تعبر عن رأي الحكومة».

المصرى اليوم

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