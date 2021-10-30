الأمطار تزداد وتصل إلى القاهرة .. حالة الطقس اليوم السبت إلى الخميس 4 نوفمبر

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن حالة الطقس حيث تشير أخر إصدارات النماذج العدادية إلى التيار النفاث الذي يعمل سحب الرطوبة من المنطقة الاستوائية مع زيادة نسب الرطوبة في طبقات الجو العليا الذي يعمل على تكاثر السحب تطورها وتشهد السواحل الشمالية وشمال الدلتا أمطار متوسطة إلى غزيرة الليلة .

كما تشهد مناطق الوجة البحرى امطار متفاوتة الشدة تمتد إلى القاهرة بأمطار خفيفة وتستمر الحالة الماطرة خلال الليل وليوم السبت.

ورصدت الارصاد الجوية أن هناك غطاء سحابي استوائي يمتد ليشمل شمال البلاد يجعل فرص سقوط الأمطار قائمة ولكن مختلفة الشدة على مختلف المناطق ويمكن سماع دوي الرعد منها حيث أن الفرصة قائمة على كل من السواحل الشمالية والدلتا طوال فجر السبت .

وكشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة من اليوم السبت 30 أكتوبر إلى الخميس 4 نوفمبر 2021، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشمالية، حار على شمال الصعيد وجنوب سيناء، شديد الحرارة على جنوب الصعيد، لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره على كل الأنحاء.

وهناك حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية حيث تزداد كميات الأمطار، وتكون متفاوتة الشدة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وذلك كما يلي:

يوم السبت:

- أمطار متوسطة إلى غزيرة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وشمال ووسط الدلتا (السلوم- مطروح- البحيرة- كفر الشيخ- الإسكندرية ) على فترات متقطعة 50-60% تقريباً.

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى وجنوب الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريباً.

- أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشرقية والقاهرة الكبرى وجنوب الدلتا وشمال الصعيد على فترات متقطعة 30% تقريبا.

يوم الأحد:

- أمطار متوسطة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال ووسط الدلتا على فترات متقطعة 50-60% تقريبا.

- أمطار متوسطة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى ووجنوب الدلتا على فترات متقطعة 30% تقريبا.

- أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب الدليتا والقاهرة الكبرى على فترات متقطعة 30% تقريبا.

يوم الاثنين:

يتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية ووسط وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمرعلى فترات متقطعة 30% تقريباً.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 30 أكتوبر إلى الخميس 4 نوفمبر 2021:

- درجات الحرارة السبت 30 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 20، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 37 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأحد 31 أكتوبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الاثنين 1 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 30 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الثلاثاء 2 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الأربعاء 3 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

- درجات الحرارة الخميس 4 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 32 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 33 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

ودعت الهيئة إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الأمطار المتوقعة.

وفيما يلي خريطة حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الفترة من اليوم السبت 30 أكتوبر إلى الخميس 4 نوفمبر 2021.