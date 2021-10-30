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«ساعة شيطان».. عجوز البدرشين يغتصب جارته المعاقة ذهنيًا ويهددها: «هقتلك لو حكيتي لحد»

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«ساعة شيطان».. عجوز البدرشين يغتصب جارته المعاقة ذهنيًا ويهددها: «هقتلك لو حكيتي لحد» «ساعة شيطان».. عجوز البدرشين يغتصب جارته المعاقة ذهنيًا ويهددها: «هقتلك لو حكيتي لحد»

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«دي ساعة شيطان».. قالها «عجوز» متهم بهتك عرض واغتصاب جارته البالغة من العمر 17 عامًا والمعاقة ذهنيًا، في منطقة البدرشين بالجيزة، أمام جهات التحقيق، بعد حبسه 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

المتهم، قال في التحقيقات، إن استغل عدم تواجد أفراد أسرته بالمنزل، واستدرج المجني عليها وتناوب الاعتداء عليها جنسيًا، مهددًا إياها: «هقتلك لو حكيتي لحد اللي حصل».

أظهرت التحقيقات، أن المجني عليها حكت لأسرتها ما دار بينها وبين جارها العجوز الذي يتجاوز عمره الـ 60 عامًا، فأبلغوا الشرطة التي ضبطته.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من أسرة فتاة تفيد بتعرضها لاعتداء جنسي على يد جارها العجوز، وبفحص البلاغ تبينّ صحته.

المصرى اليوم

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