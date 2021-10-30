جومانه مراد: نادية الجندى ونبيلة عبيد وقفوا بجانبي في قرار الابتعاد عن الفن

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قالت النجمة جومانة مراد، إنها رأت نجوم كثيرين عاشوا حياة النجومية ولكن في النهاية عاشوا في وحدة، ولذلك كنت حريصة أن أكون مع عائلتي قبل فوات الأوان.

وأضافت جومانة خلال لقاءها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة، أن النجوم نادية الجندي ونبيلة عبيد ايدوا قراري بالابتعاد لفترة عن التمثيل والعودة إلى حياتى الخاصة، والعودة إلى الفن في وقت لاحق.

وتابعت جومانة قائلة:«وزوجي شجعني دائما على أن أعود للفن ولكني كنت حريصة أن أعود بشكل أفضل، وخلال فترة الابتعاد لمدة ٧ سنوات كنت ست بيت أقوم بتربية الأولاد واهتم بزوجي، كما أنني أعشق القراءة .