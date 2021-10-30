إسطبل المنقوش يخطف جائزة نادي سباقات الخيل التقديرية

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اشتمل على 11 شوطاً ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات

تُوج إسطبل المنقوش بجائزة نادي سباقات الخيل التقديرية عقب فوز الجواد الخطيب ابن الفحل بريالينت سبيد بالمركز الأول في الشوط الحادي عشر والأخير حفل السباق الذي أقيم أمس الجمعة بميدان الملك عبدالعزيز بالجنادرية ضمن سباق موسم الرياض.

واشتمل السباق على 11 شوطاً ضمت مختلف الدرجات والتصنيفات للخيل العربية الأصيلة وخيل الثرويبرد، وفازت بالمركز الأول في الشوط الأول الجواد الصاكب ابن الفحل الأعصم للمالك محمد فواز الفنيدل، وفاز في الشوط الثاني الفرس هواوية ابنة الفحل سليبنج إنديان للمالك سعد عطا الله القحطاني، وخطف الجواد امارات كرانسي ابن الفحل محرر لإسطبل الغريبان المركز الأول في الشوط الثالث، فيما جاء الجواد بوادر خير ابن الفحل الحراق لأبناء فالح عايد أبو اثنين في المركز الأول للشوط الرابع.

وفي الشوط الخامس جاءت الفرس مجيرمه ابنة الفحل شيف هافوك للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز في المركز الأول، وفي الشوط السادس حقق الجواد فارع الخالدية ابن الفحل منجز للمالك مبارك حسين آل زعمان المركز الأول، وفي الشوط السابع جاءت الفرس نجابة العز ابنة الفحل سليبنج إنديان للمالك غربي فالح الشمري في المركز الأول، فيما خطف الجواد يكتسح ابن الفحل كونجراتس للمالك عبدالإله محمد العساكر المركز الأول للشوط الثامن.

واستمرت الإثارة في الشوط التاسع حيث خطف الجواد متغلب ابن الفحل مثيب للمالك عبدالرحمن سعد النواش المركز الأول، وكان المركز الأول للشوط العاشر من نصيب الجواد كالكوليشن ابن الفحل دباوي للمالك مشعل محسن المطيري.