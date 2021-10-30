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1050 تمثال لـ أبو الهول .. زاهي حواس يكشف صراع الفراعنة بسبب طريق الكباش ()

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1050 تمثال لـ أبو الهول .. زاهي حواس يكشف صراع الفراعنة بسبب طريق الكباش (فيديو) 1050 تمثال لـ أبو الهول .. زاهي حواس يكشف صراع الفراعنة بسبب طريق الكباش ()

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قال الدكتور زاهي حواس عالم المصريات، إن طريق الكباش الذي يربط بين معبدالأقصر ومعبد الكرنك، يحتوى على 1050 تمثال لـ أبوالهول.

وأضاف زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن سبب ارتباط الطريق بكلمة الكباش، هو قيام كل من أمنحتب الثالث وحتشبسوت بعمل كباش لكن عندما جاء اخناتون حطمهم، ليأتي نختنبو في الأسرة الثلاثين وينفذ طريقا كاملا بطول 2700 متر يجمع تماثيل أبوالهول

وتابع عالم المصريات أنه في العصر الروماني تدهور طريق الكباش، لكن بدأت مشروعا على أعلى مستوى يضم العديد من الأسماء اللامعة و30 مرمما و30 أثريا و100 عامل، وتم ترميم أغلب الكباش، مشيرا إلى أن الاحتفال المقرر إقامته في طريق الكباش سيكون عالميا ويعكس نفس المردود الذي حدث في نقل المومياوات.

المصرى اليوم

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