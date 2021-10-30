شيكابالا يوجه رسالة لـ «صلاح» : «أوعى تغير الحذاء الأحمر»

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أكد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه يتواصل بشكل دائم مع محمد صلاح نجم للمنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي.

وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2» :«اتحدث بشكل مستمر مع محمد صلاح، وطالبته في أخر مرة عدم تغيير الحذاء الأحمر الذي يرتديه» مؤكدًا أنه يتألق بهذا الحذاء.

ووجه شيكابالا رسالة إلى محمد صلاح، قائلا: «أوعى تغير الحذاء الأحمر، ولو هتتغير يبقى لازم حذاء تتألق به مثله».

وأشار: «صلاح، هو أفضل لاعب حاليًا ويشتغل على نفسه جامد جدا»، مضيفًا: «لنا الشرف أن يكون صلاح، هو أفضل لاعب في العالم، وهذا يفرق كثيرًا مع اللاعبين المحترفين».