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شيكابالا يوجه رسالة لـ «صلاح» : «أوعى تغير الحذاء الأحمر»

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شيكابالا يوجه رسالة لـ «صلاح» : «أوعى تغير الحذاء الأحمر» شيكابالا يوجه رسالة لـ «صلاح» : «أوعى تغير الحذاء الأحمر»

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أكد محمود عبدالرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، أنه يتواصل بشكل دائم مع محمد صلاح نجم للمنتخب الوطني ونادي ليفربول الانجليزي.
وقال شيكابالا في تصريحات عبر فضائية «أون تايم سبورتس 2» :«اتحدث بشكل مستمر مع محمد صلاح، وطالبته في أخر مرة عدم تغيير الحذاء الأحمر الذي يرتديه» مؤكدًا أنه يتألق بهذا الحذاء.

ووجه شيكابالا رسالة إلى محمد صلاح، قائلا: «أوعى تغير الحذاء الأحمر، ولو هتتغير يبقى لازم حذاء تتألق به مثله».

وأشار: «صلاح، هو أفضل لاعب حاليًا ويشتغل على نفسه جامد جدا»، مضيفًا: «لنا الشرف أن يكون صلاح، هو أفضل لاعب في العالم، وهذا يفرق كثيرًا مع اللاعبين المحترفين».

المصرى اليوم

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