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غبية .. زاهي حواس يكشف سر طرده للمطربة بيونسية من الأهرامات ()

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غبية .. زاهي حواس يكشف سر طرده للمطربة بيونسية من الأهرامات (فيديو) غبية .. زاهي حواس يكشف سر طرده للمطربة بيونسية من الأهرامات ()

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كشف الدكتور زاهي حواس عالم المصريات سر طرده للمطربة بيونسية خلال جولة بمنطقة الأهرامات.

وقال زاهي حواس خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، إن المطربة بيونسيه طلبت لقاء حواس وحينها أهداها كتابه، لكن عندما شرعت مصورة حواس في التقاط بعض الصور تعدى حارس بيونسيه عليها وانتزع منها الكاميرا وألقاها أرضا.

وأضاف عالم المصريات بعد ذلك التصرف قلت للمصور «أنت وبيونسية برا، علشان متستحقوش اشرح لكم»، مشيرا إلى أنه بعد الواقعة فوجئ بوجود 50 صحفيا بالخارج وسألوا عن رأيه في بيونسيه فقال لهم أنها غبية.

وتابع زاهي حواس أنه تعرض كثيرا للانتقاد من الصحافة وغيرها، مضيفا أنه تلقى نصيحة من أنيس منصور يقوله له «بص حواليك شوف الكتب اللي كتبتها قد أيه لو حطيتها فوق بعضها هتبقى أعلى من اللي بيشتمك».

المصرى اليوم

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