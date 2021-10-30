أخبار عاجلة

وزارة الخارجية تشارك في فعالية "كات ووك" العالمية للمشي -
7 سنوات عامرة بالعطاء والنماء -
300 متطوع ومتطوعة بالطائف يشاركون في مبادرة الحفاظ على القطط البرية -
نائب رئيس جامعة الاسكندرية يفتتح ملتقى علماء الطب الرياضي والتأهيل البدني -
ضبط 684 مخالفة مرورية وإزالة 35 مخالفة مرافق في سوهاج -
وزير السياحة يستعرض تطورات الأعمال التي يساهم بها «اللوفر» لتطوير متحف التحرير -
رئيس الوزراء: السياحة مسألة أمن قومي ولن يتم التهاون بشأنها -
رئيس جامعة الأقصر يستقبل السفير الهولندي لتعزيز سبل التعاون -
تعرف على موعد ومكان عزاء الفنان أحمد عبدالحي -
الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحربي": لبنان يقود نفسه للهاوية.. ومخطئ مَنْ يظن أن صمت تجاه الإساءات ضعف

Print
"الحربي": لبنان يقود نفسه للهاوية.. ومخطئ مَنْ يظن أن صمت السعودية تجاه الإساءات ضعف "الحربي": لبنان يقود نفسه للهاوية.. ومخطئ مَنْ يظن أن صمت تجاه الإساءات ضعف
قال إن "اتفاق الطائف" و"70 مليار ريال" يقابلهما نكران الجميل من بلد يقوده حزب الشيطان

أوضح الكاتب والمحلل السياسي نايف الحربي لـ"سبق" أن سقطات لبنان كثيرة، ويعيش لبنان حالة تخبُّط سياسي واقتصادي واجتماعي، و"حزب الله" دمَّر وجوَّع وأضاع اللبنانيين، ويُخطئ مَنْ يظن أن صمت تجاه الإساءات الماضية من منطلق ضعف.

وتفصيلاً، قال "الحربي" إن سَحْب السفير السعودي للتشاور، وإمهال السفير اللبناني 48 ساعة لمغادرة السعودية، وإيقاف الواردات اللبنانية، ردٌّ على هذا التخبط وتعمُّد إلحاق الضرر بالعلاقات مع السعودية؛ إذ إن نسبة الضبطيات المخبأة في الخضار والفواكه تجاوزت 75% من إجمالي الواردات من لبنان، فأي تعمُّد أكثر من هذا؟!

وأضاف: جزاء الإحسان السعودي هو نكران الجميل.. فقد ضخت السعودية في الدورة الاقتصادية اللبنانية بين 1990 و2015 أكثر من 70 مليار دولار، بشكل مباشر وغير مباشر، بين استثمارات ومساعدات ومِنَح وهبات وقروض ميسرة وودائع في البنوك والمصارف.. وقبلها اتفاق الطائف التاريخي الذي انتشل لبنان من هاوية حرب أهلية دامية.

وأبان "الحربي" أنه يُخطئ مَن يظن أن صمت الحكومة السعودية تجاه الإساءات الماضية من منطلق ضعف؛ فإجراءات اليوم تؤكد أن الإساءة لا يمكن قبولها بأي شكل من الأشكال، وأن الحكمة وضبط النفس والتحامل على الإساءة لا يمكن أن تدوم طويلاً.

وأردف: إذا كان لبنان صادقًا فعليه إقالة وزير الإعلام اللبناني الذي سيدمِّر علاقات لبنان مع دول الخليج. ولا يحتاج المتابع إلى مَن يخبره عن تاريخ وقوف السعودية وسياستها الداعمة للبنان في عهودها جميعًا، ولكن لبنان يتحكم فيه "حزب الشيطان"، ولن تسكت المملكة العربية السعودية على هذا الحزب الإرهابي الذي يتحكم في لبنان الذي انهار اقتصاديًّا وسياسيًّا.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

السعودية تسجل حالة وفاة واحدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

يمني يحتجز 4 فتيات في إسبانيا.. والسلطات تستعين بالسفارة السعودية

نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات

نائبة تطالب الحكومة بتنفيذ التكليفات الرئاسية لجذب الاستثمارات