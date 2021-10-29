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«اقتراحات النواب» تناقش 8 اقتراحات برغبة لإنشاء كباري ومحطات سكك حديدية

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«اقتراحات النواب» تناقش 8 اقتراحات برغبة لإنشاء كباري ومحطات سكك حديدية «اقتراحات النواب» تناقش 8 اقتراحات برغبة لإنشاء كباري ومحطات سكك حديدية

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تناقش لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها يوم الاثنين المقبل تزامنا مع انعقاد الجلسات العامة للملجس، 8 اقتراحات برغبة مقدمة من أعضاء مجلس النواب بمختلف المحافظات، تتعلق بطلبات خاصة بإنشاء كبارى ومواقف ومحطات سكك حديدية.

ويشهد اجتماع اللحنة مناقشة الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب زكريا حسان، الأول بشأن إنشاء كوبرى يربط جزيرة بوحة الطوايل بمركز ساقلتة بالطريق الزراعى الغربى بمحافظة سوهاج، والثانى بشأن إنشاء كوبرى يربط الطريق السريع الزراعى الشرقى بمركز ساقلتة بالكتل السكنية شرق ترعتى نجع حمادى والسلامونى بمحافظة سوهاج، والاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء سليمان، بشان إنشاء كوبرى لعبور المشاة أمام مصلحة الكهرباء بمنطقة الأربعين بالطريق السريع بمحافظة أسيوط، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبدالحميد هاشم، بشأن إقامة محطات السكك الحديدية بمركزى سيدى سالم، مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، وتناقش الاقتراح برغبة المقدم من النائب عبدالباقى تركيا، بشأن استئناف الأعمال بالطريق الحر في المسافة من قرية الأشراف على طريق ميت غمر إلى الزقازيق حتى الطريق الإقليمى بمحافظة الشرقية.

كما يشهد الاجتماع مناقشة الإقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا أبوشقرة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن إعادة فتح محطة قطار كوبرى الخشب وتحويلها إلى محطة رئيسية بمحافظة الجيزة، والاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد طلبة، بشأن رفع كفاءة طريق الإسماعيلية- القنطرة غربن والاقتراح برغبة المقدم من النائب مجاهد نصار، بشأن إنشاء موقف وجراج متعدد الطوابق يستوعب جميع مواقف السيارات المنتشرة بالميدان بشبرا الخيمة بمحافظة القليوبية.

المصرى اليوم

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