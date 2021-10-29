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ضبط 3 كيلو حشيش وكمية من الأفيون والبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان

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ضبط 3 كيلو حشيش وكمية من الأفيون والبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان ضبط 3 كيلو حشيش وكمية من الأفيون والبانجو بحوزة 4 عاطلين في أسوان

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ألقت الأجهزة الأمنية بأسوان، الجمعة، القبض على 4 عاطلين بحوزتهم 1.650 كيلو جرام من مخدر البانجو، و 3.200 جرام حشيش و600 جرام أفيون وسلاح أبيض.

تحرر المحضر اللازم، واتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأُحيل المتهمون إلى النيابة التي تولت التحقيق.

كانت الحملة تحت قيادة مدير إدارة البحث الجنائى واستهدفت البؤر الإجرامية وتجار وحائزي الأسلحة النارية وورش تصنيعها للقضاء على ظاهرة الاتجار في المواد المخدرة بكافة أشكالها وضبط حائزيها والمتاجرين فيها وكذلك العناصر الإجرامية والخارجين عن القانون والمشهور عنهم أعمال البلطجة وفرض السيطرة تنسيقاً مع فرع الأمن العام بأسوان.

المصرى اليوم

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