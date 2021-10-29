تيار المستقبل: تصريحات قرداحي موقف من مسؤول غير مسؤول

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جي بي سي نيوز :- لا تزال تداعيات تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي تثير جدلاً واسعاً.فقد اعتبر تيار المستقبل، الخميس، أن كلام قرداحي موقف عشوائي خرج عن مسؤول "غير مسؤول".

وأدان الحزب في بيان، تطاول ميليشيا حزب الله على الدول العربية، معرضاً مصالح لبنان للخطر.

"سيادة لبنان مادة تحريض"

كما أكد أن الحزب يستكثر على بعض اللبنانيين الدعوة إلى استقالة وزير عرض علاقات البلاد لأزمات، في إشارة منه إلى قرداحي.

وشدد على أن الميليشيا اعتادت الخروج عن مقتضيات المصلحة الوطنية، مضيفاً أنها تصر على وضع لبنان في خانة العداء لأشقائه من أجل أولياء أمره في طهران، وفق البيان.

ولفتت إلى أن الميليشيا اتخذت من سيادة لبنان مادة للتحريض على بلدان الخليج مجتمعة، مؤكداً أن حزب الله يعرض سيادة البلاد يومياً للإهانة والخرق ويعتدي على سيادة شعوب عربية.

استدعاء سفير لبنان

يذكر أن السعودية والإمارات استدعتا الأربعاء الماضي، سفيري لبنان لديهما للاحتجاج على "التصريحات المسيئة" التي أدلى بها وزير الإعلام بشأن حرب اليمن. وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان عن "أسفها" لما تضمنته "التصريحات المسيئة الصادرة عن قرداحي حيال جهود تحالف دعم الشرعية في اليمن.

كما اعتبرتها "تحيزاً واضحاً لميليشيا الحوثي الإرهابية المهددة لأمن واستقرار المنطقة.

وأثارت تصريحات قرداحي، وهو إعلامي تلفزيوني سابق، ضجة كبيرة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمه بقوة العديد من المغردين.

فيما أعربت الحكومة اللبنانية عن رفضها لكلامه، مؤكدة أنه "لا يعبّر عن موقفها الرسمي إطلاقا، خصوصا في ما يتعلق بالمسألة اليمنية وعلاقات لبنان مع أشقائه العرب".

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