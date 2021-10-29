إدارة مزاد حفر الباطن للإبل: تشكيل لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي للمشاركين "السيدا"

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تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في مزاد "نخبة النخبة"

كشفت إدارة مزاد حفر الباطن للإبل 2021 اليوم، أنه تم تكوين لجنة لتقييم النشاط الاقتصادي لكل المشاركين والمستثمرين في السيدا، ومزاد نخبة النخبة.

وأوضحت الإدارة أنه بناءً على ذلك؛ سوف يتم تكريم الأشخاص الأكثر نشاطاً في المزاد بجوائز عبارة عن سيارات من قبل رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، الأمير عبدالرحمن بن خالد مساعد بن عبدالعزيز آل سعود.

يُشار إلى أن إدارة المزاد زفت مساء أمس البشرى لأصحاب "شبوك السيدا" بتبرع رئيس اللجنة الاقتصادية بنادي الإبل، بعدد 2 شاحنة شعير سيتم توزيعها على جميع أماكن رعاية الإبل.