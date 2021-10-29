رفض ارتباطها بآخر.. فتاة تقتل شابا بمساعدة والدتها وعاطل تقدم لخطبتها في الإسكندرية

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كشفت أجهزة الأمن، اليوم الجمعة، غموض العثور على جثة عامل داخل جوال بالإسكندرية، تبين من التحريات أن عاملة تربطها علاقة بالمجني عليه وراء ارتكاب الواقعة بمساعدة والدتها، وعاطل تقدم لخطبة الأولى، لرفض الضحية إتمام الخطبة، ألقي القبض على المتهمين الثلاثة وأحيلوا للنيابة العامة.

تلقى قسم ثان العامرية بأمن الإسكندرية بلاغا بالعثور على جثة عامل بدائرة القسم.

أسفرت جهود فريق البحث المشكل برئاسة قطاع الأمن العام بالاشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الإسكندرية، عن أن وراء ارتكاب الواقعة عاملة، وابنتها «عاملة»، وعاطل، مقيمين بدائرة قسم أول العامرية.

بتقنين الإجراءات وباستهدافهم بمأمورية برئاسة القطاع، أسفرت عن ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة، وأضافت الثانية بوجود علاقة بينها والمجني عليه، وعقب علم المجني عليه بطلب الثالث الزواج منها أوهمها بقدرته على القيام بأعمال سحر وشعوذة لها وعدم إتمام زواجها.

وأضافت أنها ووالدتها عقدتا النية على التخلص منه فاستدرجتاه لمحل سكنهما ووضعا قرص مخدر في مشروب له، وعقب شعوره بالنعاس قامتا برطم رأسه بالحائط وكتم أنفاسه حتى وفاته، ووضعه داخل جوال، واستعانتا بالثالث الذي حضر إليهما بسيارة نقل استخدموها في نقل الجثة وإلقائها بمكان العثور، وأرشدوا عن السيارة والأداة المُستخدمتين.