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إصابة 4 إثر انقلاب سيارة في الشرقية

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إصابة 4 إثر انقلاب سيارة في الشرقية إصابة 4 إثر انقلاب سيارة في الشرقية

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أصيب ٤ أشخاص، بإصابات متنفرقة ما بين كسور وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، إثر تعرضهم لحادث إنقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي أمام طلعة السعديين تجاه العاشر من رمضان، وجري نقل المصابين إلى المستشفي لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم.


البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالشرقية ،إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بشأن ما ورد من بلاغا بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي، على الطريق الإقليمي أمام طلعة السعديين تجاه العاشر من رمضان، ما أسفر عن إصابة ٤ أشخاص بإصابات متنوعة.


جري الدفع بسيارتي إسعاف وتم نقل المصابين إلى مستشفي السعديين المركزي، لتلقي الإسعافات الأولية والعلاج اللازم، وتم رفع أثار الحادث وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

المصرى اليوم

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