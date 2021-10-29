أخبار عاجلة

الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة حوثية شمال صعدة -
ضبط عاملين بحوزتهما 51 طربة حشيش بسوهاج -
مصر تعزي سيراليون بعد انفجار ناقلة وقود بالعاصمة فريتاون -
تحولات اجتماعية وتحديات اقتصادية.. المرأة السعودية تُقبل على العمل -
Telegram يطلق خدمة مدفوعة لحجب الإعلانات -
يتنوع في التاريخ وتفسير القرآن.. افتتاح معرض الكتاب الثالث بـ«الدراسات الإسلامية بنات» بالإسكندرية (صور) -
غزل المحلة يفوز على دمنهور بثلاثية وديًا -
فرنسا: النساء من أصل مغاربي أقل تعرضاً للتمييز في التوظيف مقارنة بنظرائهن الرجال -
الرمثا .. وفاة طفل خلال الاحتفالات بلقب الدوري -
في الجولة الـ13 من الدوري الإسباني.. ريمونتادا سيلتا فيغو تُعمِّق جراح برشلونة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

حسام موافي: تحليل السكر الصائم خادع ()

Print
حسام موافي: تحليل السكر الصائم خادع (فيديو) حسام موافي: تحليل السكر الصائم خادع ()

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التأكد من إصابة شخص بمرض السكر من خلال عدة إجراءات.

أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن من ضمن إجراءات التأكد من إصابة شخص بمرض السكر أن يتم إجراء تحليل منحي سكر، أو إجراء تحليل سكر بعد مرور ساعتين من الأكل؟.

وتابع الدكتور حسام موافي أنه لا يفضل إجراء تحليل السكر صائم لأنه قد يخدع في احتساب النتائج، مع إجراء تحليل سكر تراكمي.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن مضاعفات السكر في الجسم يقع على جهازين في الجسم الجهاز العصبي حيث يؤدي إلى التهاب في أطراف الأعصاب، ويؤثر أيضا على الجهاز الدوري الخاص بالشرايين للشخص الغير ملتزم بعلاج مرض السكر.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تبلغ 200 كيلو متر خلال 8.6 ثانية.. لامبورجيني كونتاش تظهر لأول مرة في فيديو

تبلغ 200 كيلو متر خلال 8.6 ثانية.. لامبورجيني كونتاش تظهر لأول مرة في فيديو

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

"في قبضة رجال الأمن".. فيديو يرصد عددًا من الضربات الأمنية

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

الجيزة تزيل أسوار تحجب روية النيل بالبحر الأعظم (فيديو)

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع

«الداخلية» تكشف ملابسات فيديو اختطاف فتاة أثناء سيرها بالشارع