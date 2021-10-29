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قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن التأكد من إصابة شخص بمرض السكر من خلال عدة إجراءات.

أضاف حسام موافي خلال تقديم برنامج «ربي زدني علمًا» المذاع على قناة صدى البلد، أن من ضمن إجراءات التأكد من إصابة شخص بمرض السكر أن يتم إجراء تحليل منحي سكر، أو إجراء تحليل سكر بعد مرور ساعتين من الأكل؟.

وتابع الدكتور حسام موافي أنه لا يفضل إجراء تحليل السكر صائم لأنه قد يخدع في احتساب النتائج، مع إجراء تحليل سكر تراكمي.

واستطرد الدكتور حسام موافي أن مضاعفات السكر في الجسم يقع على جهازين في الجسم الجهاز العصبي حيث يؤدي إلى التهاب في أطراف الأعصاب، ويؤثر أيضا على الجهاز الدوري الخاص بالشرايين للشخص الغير ملتزم بعلاج مرض السكر.